Trevisotoday.it - Conegliano va a bersaglio anche nell'anticipo e torna in testa

Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Quando il calendario inizia ad infittirsi è sempre bene faticare il meno possibile. Si può dire che la Prosecco Doc Imococi sia riuscita in pieno, al cospetto di una Bartoccini Fortinfissi Perugia che le ha tentate tutte per restare in partita, riuscendoci soltanto per parte del