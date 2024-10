Ilrestodelcarlino.it - Cold case Minguzzi ad Alfonsine, 2 esperti per tutti i dubbi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ravenna, 17 ottobre 2024 – La corte d’assise d’appello di Bologna ha dato incarico questa mattina per la perizia fonica sulla voce del telefonista che da una cabina del litorale ferrarese ai familiari chiese il riscatto di 300 milioni di lire per la liberazione di Pier Paolo, 21enne studente universitario di, figlio di imprenditori dell’ortofrutta e carabiniere di leva a Bosco Mesola, rapito e subito ucciso nella notte tra il 20 e il 21 aprile 1987 mentre, in un periodo di licenza pasquale, rincasava dopo avere riaccompagnato la fidanzata. I suoi aguzzini infine lo gettarono nel Po di Volano da dove il corpo riaffiorò l’uno maggio successivo. In totale sono tre gli imputati:assolti in primo grado il 22 giugno 2022, dopo poco più di un’ora di camera di consiglio a fronte di altrettante richieste di ergastolo, “per non avere commesso il fatto”.