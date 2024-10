Palermotoday.it - Cinquemila dosi al mese e pusher sfruttati, così due famiglie dello Sperone inondavano Palermo di crack

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Le serrande dei box che fino a ieri ospitavano il Rosa Nero, una sala giochi sfruttata per nascondere la droga, sono serrate. Ma è solo un dettaglio. Oltre i cancelli che bloccano l’ingresso ai non residenti di via Mariano Campo, allo, la vita quotidiana non sembra essere stata scalfita