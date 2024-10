Romadailynews.it - Cina: Xinjiang, esploriamo armonia tra bellezza, conservazione al lago Tianchi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Pechino, 17 ott – (Xinhua) – Il, nellocinese, e’ noto per la suamozzafiato. Cosa offre ai turisti? Quali misure sono state adottate per conservarlo come tesoro naturale e come luogo turistico sostenibile? Unitevi a Liu Yutian di Xinhua in un tour per scoprirlo. Agenzia Xinhua