Cina | Tianjin rinnovamento e riqualificazione della Golden Street 1

Tianjin, 17 ott – (Xinhua) – Delle persone visitano l'area commerciale della Golden Street a Tianjin, nel nord della Cina, il 13 ottobre 2024. La strada, un'area commerciale centenaria che si trova all'incrocio tra Binjiang Road e Heping Road a Tianjin, e' considerata la culla della moderna civilta' commerciale di questa municipalita'. Ha guadagnato popolarita' tra i cittadini e i turisti grazie agli sforzi di rinnovamento e riqualificazione promossi dal governo. (Xin) Agenzia Xinhua

Cina : megalopoli di Tianjin abolisce restrizioni su acquisto di case - (Xin) Agenzia Xinhua. La citta’ ha eliminato le restrizioni sull’acquisto e sul trasferimento di case nuove e di seconda mano, nonche’ i tetti di prezzo sulle vendite di nuove commodity housing, secondo una circolare pubblicata congiuntamente da sei dipartimenti governativi di Tianjin, tra cui la commissione municipale per l’edilizia abitativa e lo sviluppo urbano-rurale. (Romadailynews.it)

Cina : megalopoli di Tianjin abolisce restrizioni su acquisto di case - Per allinearsi alle politiche nazionali di sostegno finanziario, secondo la circolare Tianjin ha standardizzato il tasso minimo di acconto per i prestiti personali per l’edilizia abitativa al 15%, indipendentemente dal fatto che l’acquisto sia per una prima o una seconda casa. In seguito alla riunione, la capitale cinese di Pechino e le megalopoli di Shanghai, Guangzhou e Shenzhen hanno ... (Romadailynews.it)

Cina : ensemble Juilliard415 si esibisce a Tianjin (2) - Oltre agli spettacoli, l’ensemble terra’ anche lezioni, workshop e prove congiunte presso la Tianjin Juilliard School. (Xin) Agenzia Xinhua. Tianjin, 14 ott – (Xinhua) – L’ensemble Juilliard415 e’ ora impegnato in un tour di esibizioni che lo portera’ anche nelle citta’ di Pechino, Nanchino, Suzhou e Shanghai. (Romadailynews.it)