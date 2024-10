Chi era Yahya Sinwar, il leader di Hamas, ucciso in un raid a Gaza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nato in un campo profughi nella Striscia di Gaza, aveva conosciuto le prigioni israeliane, ed era considerato la «mente» del 7 ottobre. Da allora si nascondeva Vanityfair.it - Chi era Yahya Sinwar, il leader di Hamas, ucciso in un raid a Gaza Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nato in un campo profughi nella Striscia di, aveva conosciuto le prigioni israeliane, ed era considerato la «mente» del 7 ottobre. Da allora si nascondeva

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'Idf : uccisi 3 terroristi a Gaza. La polizia israeliana conferma la morte del leader di Hamas Yahya Sinwar - C'erano state segnalazioni secondo cui Sinwar si era nascosto tra. Secondo l’esercito israeliano non c'erano ostaggi presenti nell’area in cui sono stati uccisi i tre terroristi. La polizia israeliana , in un comunicato ufficiale, ha confermato che il corpo di Yahya Sinwar (leader di Hamas) è stato identificato sulla base dell’esame dell’arcata dentale. (Gazzettadelsud.it)

Israele : “Ucciso Yahya Sinwar” - l’attacco a Gaza : “Non credevamo fosse lui” - Israele ha annunciato di aver ucciso Yahya Sinwar: il leader di Hamas sarebbe morto in uno scontro a fuoco, sotto una pioggia di colpi di mortaio in un bombardamento che ha martellato Gaza. . L’Idf, le forze armate di Tel Aviv, hanno diffuso un’immagine che ritrarrebbe, presumibilmente, lo stesso Yahya Sinwar col cranio sfondato sotto le […] The post Israele: “Ucciso Yahya Sinwar”, l’attacco a ... (Lidentita.it)

Yahya Sinwar è morto - chi era il leader di Hamas ucciso dall’esercito israeliano a Gaza - Noto anche con il soprannome di "macellaio di Gaza", Yahya Sinwar è stato ucciso dall'esercito israeliano in un edificio della Striscia. Era da alcuni mesi diventato il leader di Hamas dopo l'uccisione di Haniyeh a Teheran, in Iran.Continua a leggere . (Fanpage.it)