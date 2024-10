Chi era Sinwar, il capo di Hamas ucciso da Israele (Di giovedì 17 ottobre 2024) Chi era Sinwar leader delle forze di Hamas e ideatore degli attacchi del 7 ottobre. Bersaglio numero uno di Israele: chi è Sinwar. Chi era Sinwar, il capo di Hamas ucciso da Israele TG2000. Tv2000.it - Chi era Sinwar, il capo di Hamas ucciso da Israele Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Chi eraleader delle forze die ideatore degli attacchi del 7 ottobre. Bersaglio numero uno di: chi è. Chi era, ildidaTG2000.

Morto Sinwar - il capo di Hamas. Israele : abbiamo eliminato la mente del 7 ottobre - Servizio di Maurizio Di Schino The post Morto Sinwar, il capo di Hamas. Israele: abbiamo eliminato la mente del 7 ottobre first appeared on TG2000. . La tv israeliana, nel pomeriggio, dà una notizia che fa subito il giro del mondo: l’uccisione di Sinwar: capo di Hamas e ideatore dell’attacco del 7 ottobre. (Tv2000.it)

Il leader di Hamas Sinwar ucciso dall’esercito israeliano - Il quotidiano saudita “Asharq al-Awsat” cita due fonti anonime di Hamas che affermano che i leader del gruppo terroristico dentro e fuori Gaza sono stati informati della morte di Sinwar. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). Durante un’attività dell’IDF nella Striscia di Gaza, “tre terroristi sono stati eliminati”, ha reso noto l’IDF, e dopo le verifiche da parte dello Shin Bet è emerso che uno di ... (Unlimitednews.it)

Biden esulta per la morte del leader di Hamas Yahya Sinwar : "Ora l'intesa e la fine della guerra" - «Un bel giorno per Israele , gli Usa e il mondo. E l’occasione giusta per raggiungere un accordo e mettere fine alla guerra a Gaza ». . Malgrado le parole. . Joe Biden e Kamala Harris salutano la morte del leader di Hamas Yahya Sinwar e la rimozione di quello che è stato considerato a lungo l’ostacolo maggiore al raggiungimento di un’intesa per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. (Gazzettadelsud.it)