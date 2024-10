Castellammare di Stabia: discarica abusiva con il rischio per la salute degli operai in nero, arrestato imprenditore (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCastellammare di Stabia, via Schito. Da lontano si vedono delle nubi nere e si sente una puzza che sa di morte. I carabinieri effettuano un blitz in un’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti, Nel capannone di 200 metri quadrati soppalcato il proprietario dell’azienda e 2 operai. I tre stanno tagliando con un flex alcuni motori, degli alternatori e varie parti meccaniche. Con un cannello a gas gli operai stanno bruciando della parti in plastica, rendendo l’aria irrespirabile. Nessuno indossa mascherine o protezioni adeguate. L’obbiettivo è recuperare il rame contenuto all’interno di quei pezzi. Nel frattempo, dal cassone di un tir parcheggiato nel piazzale, fumi nauseabondi con fiamme che vengono immediatamente spente dai militari. Anteprima24.it - Castellammare di Stabia: discarica abusiva con il rischio per la salute degli operai in nero, arrestato imprenditore Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutidi, via Schito. Da lontano si vedono delle nubi nere e si sente una puzza che sa di morte. I carabinieri effettuano un blitz in un’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti, Nel capannone di 200 metri quadrati soppalcato il proprietario dell’azienda e 2. I tre stanno tagliando con un flex alcuni motori,alternatori e varie parti meccaniche. Con un cannello a gas glistanno bruciando della parti in plastica, rendendo l’aria irrespirabile. Nessuno indossa mascherine o protezioni adeguate. L’obbiettivo è recuperare il rame contenuto all’interno di quei pezzi. Nel frattempo, dal cassone di un tir parcheggiato nel piazzale, fumi nauseabondi con fiamme che vengono immediatamente spente dai militari.

