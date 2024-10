Caso Boccia-Sangiuliano, ministro Giuli in procura da pm (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è arrivato in procura a Roma dove sta incontrando il procuratore capo Francesco Lo Voi e l’aggiunto Giuseppe Cascini, che coordinano l’indagine che riguarda Maria Rosaria Boccia. L’imprenditrice, dopo l’esposto presentato dall’ex ministro Gennaro SanGiuliano, è indagata per minacce a corpo politico e lesioni. —Caso Boccia-SanGiuliano, ministro Giuli in procura da pm proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ildella Cultura Alessandroè arrivato ina Roma dove sta incontrando iltore capo Francesco Lo Voi e l’aggiunto Giuseppe Cascini, che coordinano l’indagine che riguarda Maria Rosaria. L’imprenditrice, dopo l’esposto presentato dall’exGennaro, è indagata per minacce a corpo politico e lesioni. — [email protected] (Web Info) L'articoloinda pm proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Il ministro Alessandro Giuli ascoltato in Procura a Roma come persona informata sui fatti nell’inchiesta sul caso Boccia-Sangiuliano - Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è stato ascoltato dalla procura di Roma come persona informata sui fatti nell’ambito dell’indagine che vede indagata Maria Rosaria Boccia per minaccia a corpo politico dello Stato e lesioni gravi dopo l’esposto presentato dall’ex ministro Gennaro Sangiuliano. (Ilfattoquotidiano.it)

Caso Sangiuliano-Boccia - il ministro Giuli in procura a Roma - Articolo completo: Caso Sangiuliano-Boccia, il ministro Giuli in procura a Roma dal blog Lettera43 . Nei giorni precedenti, gli inquirenti hanno acquisito presso la sede del ministero una serie di documenti. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli si è recato in procura a Roma per incontrare il procuratore capo Francesco Lo Voi e l’aggiunto Giuseppe Cascini che coordinano l’indagine che ... (Lettera43.it)

Caso Sangiuliano-Boccia - il ministro Giuli sentito in procura a Roma sulla vicenda - Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è stato convocato in procura a Roma in merito alla vicenda che vede coinvolti l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e l’imprenditrice e influencer, Maria Rosaria Boccia. Il colloquio tra il ministro e i magistrati romani è durato circa un'ora. (Fanpage.it)