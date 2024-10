Ilgiorno.it - Caso Antonini, il pm: tutti sapevano. Chiesti 19 mesi per 4 imputati su 5

(Di giovedì 17 ottobre 2024) "I venditori non potevano non sapere dei raggiri perché i clienti arrivavano anche nell’autosalone a lamentarsi per le vetture non consegnate". Con questa motivazione il pm Vincenzo Fiorillo ha chiesto pene fino a 19di reclusione per 4 degli ultimi 5a vario titolo di truffa nel processo al Tribunale di Monza per l’inchiesta sulla concessionariadi Varedo che ha visto al centro i fratelli Mauro e Giuseppe. I due, ritenuti amministratori di fatto e ideatori del raggiro, sono stati già condannati nel processo con il rito abbreviato, ma non per associazione a delinquere, a 3 anni, 5e 20 giorni (in continuazione e in aggiunta alla precedente condanna di 3 anni per bancarotta fraudolenta) e al risarcimento dei danni per oltre 700mila euro ad una sessantina di clienti.