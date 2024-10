Noinotizie.it - Carcere di Taranto: ispettore e due agenti penitenziari aggrediti, finiscono all’ospedale Denuncia Sappe

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “L’ultima aggressione giàta risale alla giornata di ieri 16 Ottobre in cui un detenuto di circa 30 anni di origini tarantine con pena definitiva per reati contro il patrimonio a cui non era stato autorizzato il ritiro di una coperta portata dai familiari del tipo non consentito dal regolamentoo, si è scagliato all’improvviso e con forza contro une due poliziotti che cercavano di spiegare le motivazioni di tale diniego. I tre presi alla sprovvista hanno riportato dei danni che sono stati medicati presso il pronto soccorso del locale nosocomio, e non hanno potuto nemmeno reagire altrimenti avrebbero rischiato loro di essere incriminati.