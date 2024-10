Capezzone | progressisti spiazzati dai benefici alle fasce deboli

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Da ieri si registra un'ondata di panico a sinistra: «Aiuto, la Meloni ci ha rubato pure la protezione sociale!», coni nostriche non sanno più a cosa attaccarsi per sparacchiare contro il governo, trovandosi completamentesul loro stesso terreno. Immaginiamo la disperazione e lo sgomento nelle redazioni progressiste e nei partiti di quell'area mentre Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo, ieri mattina, illustravano le misure economiche decise dal governo. A poco a poco, tutto il racconto e la retorica della sinistra in questi mesi venivano spolpati e quasi privati di senso. Ci arriveremo tra poco. Ma prima facciamo un passo indietro inquadrando le cose in prospettiva storica.