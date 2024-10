Liberoquotidiano.it - Calcio: pm, 'movente tentato omicidio Anghinelli è in scontro per controllo curva Sud'

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ott. (Adnkronos) - "Ildelva cercato in unoper ildellaSud tra Vottari e Lucci". Lo sostiene la procura di Milano - sostituto procuratore Leonardo Lesti e pm Sara Ombra e Paolo Storari - nel provvedimento con cui è stato disposto il fermo di Daniele Cataldo, uomo di fiducia del capo ultrà rossonero Luca Lucci, per il, avvenuto il 12 aprile del 2019 in via Cadore, del compagno di tifoseria Enzo. Nel provvedimento si fa riferimento a una "nuova aggressione adnel luglio 2024" e come il fermo sia dovuto a un pericolo di fuga, diventato più concreto dopo la recente indagine 'Doppia'.