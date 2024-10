Veronasera.it - Butta giù il finestrino di un'auto per rubare al suo interno, ma viene visto e finisce in manette

Leggi tutta la notizia su Veronasera.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Avrebbe infranto il vetro di un'in sosta, in via Pacinotti a Verona, per intrufolarsi al suociò che trovava, ma alla fine è finito in. Il 58enne italiano è stato bloccato dalla polizia di Stato scaligera, allertata da un uomo che stava transitando in bicicletta