Brunello Cucinelli i ricavi salgono a 920 milioni in 9 mesi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nei noveha registratopari a 920,2, in crescita del 12,4% a cambi correnti (+12,7% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo del 2023. I risultati sono definiti ottimi e ben bilanciati sia nei mercati occidentali, con le Americhe in aumento del +17,6% e l'Europa del +8%, sia nei mercati orientali, con un incremento del +12,2% in Asia. Le vendite nel mercato cinese si dimostrano sempre di grande qualità , con risultati in crescita anche nel terzo trimestre, si legge in una nota. C'è stata una crescita deiin entrambi i canali di vendita, con crescite del +13,3% nel canale retail e del +11,0% nel canale wholesale.