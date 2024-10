Borsa: Milano in rialzo con le banche, corre Poste (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Borsa di Milano (+0,8%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei nel giorno della Bce. A Piazza Affari corre Poste (+2,4%), nel giorno in cui la società annuncia la temporanea interruzione del procedimento presso la Consob per l'approvazione del prospetto relativo all'offerta di azioni. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 121 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,41%. Seduta in rialzo per le banche con Banco Bpm (+1,8%), Mps (+1,3%), Unicredit (+1,2%), dopo l'accordo per mille uscite volontarie e 500 nuove assunzioni, Intesa (+1,1%) e Bper (+0,9%). Positive anche le assicurazioni con Generali che sale dello 0,4% e Unipol (+0,2%). Acquisti per Ferrari (+1,3%), Enel (+1,2%) e Campari (+1,1%). In moderato rialzo Tim (+0,1%). Poco mosse Stellantis (+0,08%) e Iveco (+0,07%). Fiacca Inwit (-0,7%). Quotidiano.net - Borsa: Milano in rialzo con le banche, corre Poste Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ladi(+0,8%) prosegue in, in linea con gli altri listini europei nel giorno della Bce. A Piazza Affari(+2,4%), nel giorno in cui la società annuncia la temporanea interruzione del procedimento presso la Consob per l'approvazione del prospetto relativo all'offerta di azioni. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 121 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,41%. Seduta inper lecon Banco Bpm (+1,8%), Mps (+1,3%), Unicredit (+1,2%), dopo l'accordo per mille uscite volontarie e 500 nuove assunzioni, Intesa (+1,1%) e Bper (+0,9%). Positive anche le assicurazioni con Generali che sale dello 0,4% e Unipol (+0,2%). Acquisti per Ferrari (+1,3%), Enel (+1,2%) e Campari (+1,1%). In moderatoTim (+0,1%). Poco mosse Stellantis (+0,08%) e Iveco (+0,07%). Fiacca Inwit (-0,7%).

Borsa : Milano tiene in attesa della Bce - bene Leonardo - Positiva anche Madrid (+0,6%), mentre Amsterdam ha perso lo 0,7%, Parigi lo 0,4% e Francoforte lo 0,3%. Sul fronte dell'energia gas in calo: il future sul metano con consegna a novembre ha chiuso in ribasso dell'1,8% a 39,2 euro al Megawattora. 660 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,20% a quota 36.

