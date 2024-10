Body shaming, la sindaca Celentano contro gli hater: “Ho querelato tutti” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dalle parole ai fatti. La sindaca di Latina Matilde Celentano ha dato mandato all'avvocato Renato Archidiacono di querelare gli hater. Nei giorni scorsi la prima cittadina era tornata sul caso dopo averne parlato nel luglio scorso in apertura di Consiglio comunale; in quella circostanza aveva Latinatoday.it - Body shaming, la sindaca Celentano contro gli hater: “Ho querelato tutti” Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dalle parole ai fatti. Ladi Latina Matildeha dato mandato all'avvocato Renato Archidiacono di querelare gli. Nei giorni scorsi la prima cittadina era tornata sul caso dopo averne parlato nel luglio scorso in apertura di Consiglio comunale; in quella circostanza aveva

"Sei rifatta" - la sindaca di Latina travolta dagli haters. Ma Matilde Celentano è malata : "Ho curato un cancro - ora li denuncio" - Ride , sti politici è tutto un magna magna». E ancora: «Le labbra a canotto no». «Io l’ho incontrata una sera a cena e vi assicuro che adesso è tutta rifatta in viso, ecco i soldi che fine fanno. Sono solamente alcuni dei commenti apparsi nelle ultime ore sui social diretti al sindaco di Latina Matilde Celentano , tutti legati esclusivamente al suo aspetto fisico. (Gazzettadelsud.it)

Offese sui social alla sindaca - Celentano pronta a ricorrere alle vie legali : “E’ intollerabile” - “E’ intollerabile che debba essere giudicata non per l’operato che attiene alla funzione di sindaco, ma per il sospetto di ricorrere alla chirurgia estetica”: a parlare la sindaca di Latina Matilde Celentano che è tornata a denunciare nuove offese sui social subite per il suo aspetto fisico. ... (Latinatoday.it)