Ilgiorno.it - Bimba uccisa dalla madre, il papà William Anzaghi: “Tre anni d’inferno, ora vado via da Milano”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La Corte d’Assise d’Appello diha confermato la condanna a 12di carcere per Patrizia Coluzzi, attualmente detenuta nella Rems di Castiglione delle Stiviere. La 45enne, giàdi due gemelli avuti da una precedente relazione, la notte fra il 7 e l’8 marzo del 2021 uccise la figlia Edith, di soli due, soffocandola con un cuscino nell’appartamento a Cisliano dove viveva con il marito. Il sostituto pg Massimo Gaballo e la difesa avevano chiesto l’assoluzione, ma i giudici hanno confermato la sentenza emessaCorte d’Assise di Pavia, così come i risarcimenti per le parti civili, il padre della bambina e i nonni paterni, assistiti dagli avvocati Enrico Loasses e Michele Cinquepalmi. Una perizia dispostaCorte d’Assise di Pavia, nel processo di primo grado, aveva ritenuto la donna seminferma di mente.