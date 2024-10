Quotidiano.net - Biden, 'con la morte di Sinwar un bel giorno per il mondo'

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ladirappresenta un "bel" per Israele, gli Stati Uniti e il. Lo ha detto Joe, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. "C'è ora l'opportunità per un 'day after' a Gaza senza Hamas al potere, e per una soluzione politica che offra un futuro migliore a israeliani e palestinesi. Yahyaera un ostacolo insormontabile al raggiungimento di questi obiettivi. Questo ostacolo ora non esiste più". Il presidente americano parlerà a breve con il premier israeliano Benyamin Netanyahu.