Berco, Copparo: ufficializzati i licenziamenti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ferrara, 17 ottobre 2024 – Questa mattina la storica azienda Berco, di Copparo, nel Ferrarese ha formalizzato l'apertura della procedura di licenziamento collettivo e di disdetta del contratto aziendale, il messaggio è stato ricevuto anche da tutte le maestranze. Le Rsu di Fim Fiom e Uilm dichiarano, da oggi, lo stato di agitazione. "Invitiamo tutti i lavoratori ad uscire dallo stabilimento, radunandoci all'esterno della portineria centrale per delineare la situazione – si legge nella nota – . Pensiamo che questa decisione unilaterale sia tutt'altro che un segnale di apertura per mantenere aperto un tavolo di trattativa".

Un paese sotto choc : "La Berco è Copparo. Quei 480 esuberi - disastro per le famiglie" - Poi Vezio rilevò la quota di Cotti e prese in mano tutto lui. Se vengono tagliati i posti di lavoro è il paese ad impoverirsi. Stefano Bondi, segretario Fiom, annuncia: "Insieme alle altre sigle sindacali stiamo studiando un’iniziativa che si svolgerà su tutta la nostra provincia, il comparto non regge più. (Ilrestodelcarlino.it)