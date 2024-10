Comingsoon.it - Beautiful: Steffy ha fatto bene a confessare a Liam i suoi dubbi su Hope? Probabilmente no ed ecco perché

Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)ha rivelato asu. La Forrester ha agito d'istinto per proteggere la sua famiglia ma anche il suo ex marito. Ma secondo noi non hacosì tantoa mettersi in mezzo in questa faccenda e ora vi riveo il. Vi anticipiamo che le trame di, a causa di questo, ci faranno tremare.