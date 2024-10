Ilgiornaleditalia.it - Bagnaia "In Australia possiamo vincere ma non correremo rischi"

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) "La cosa più importante sarà capire che pneumatici montare in base alle sessioni di prova e alle condizioni meteo". PHILLIP ISLAND () - "Non ho mai vinto su questo circuito, ma ricordo di aver avuto una buona chance in Moto3. In Moto2, invece, nei due anni, è stato un disastro. Lo scorso an