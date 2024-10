Baby Gang, 3 anni e 4 mesi al trapper: “Oggetti lanciati contro polizia” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, è stato condannato a Milano – al termine del processo con rito abbreviato – a 3 anni e 4 mesi per resistenza a pubblico ufficiale e manifestazione non autorizzata per l'assembramento – organizzato per realizzare un video musicale – del 10 aprile del 2021 in zona a Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Zaccaria Mouhib, in arte, è stato condannato a Milano – al termine del processo con rito abbreviato – a 3e 4per resistenza a pubblico ufficiale e manifestazione non autorizzata per l'assembramento – organizzato per realizzare un video musicale – del 10 aprile del 2021 in zona a

Milano : disordini per video musicale - Baby Gang condannato a 3 anni e 4 mesi - Secondo le indagini, il giovane trapper - che a breve inizierà un tour in giro per l'Europa - avrebbe partecipato alla realizzazione di un videoclip musicale di Amine Ez Zaaraoui, noto come Neima Ezza, oggi 'punito' con un anno e sei mesi di messa alla prova. Una tesi che il difensore Niccolò Vecchioni, che preannuncia ricorso contro la sentenza del giudice Tommaso Perna, respinge sostenendo che ... (Liberoquotidiano.it)

Baby Gang - 3 anni e 4 mesi al trapper : “Oggetti lanciati contro polizia” - I disordini durante le riprese di un suo video Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, è stato condannato a Milano - al termine del processo con rito abbreviato - a 3 anni e 4 mesi per resistenza a pubblico ufficiale e manifestazione non autorizzata per l'assembramento - organizzato per realizzare un video musicale - del […]. (Sbircialanotizia.it)

Baby Gang condannato a oltre tre anni (ma potrà esibirsi) - Il trapper "lecchese" Baby Gang è stato condannato in primo grado a tre anni e quattro mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale. Lo ha deciso oggi il gup di Milano, Tommaso Perna, nel processo con rito abbreviato per i disordini avvenuti il 10 aprile 2021 in zona San Siro a Milano... (Leccotoday.it)