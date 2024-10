Oasport.it - ATP Almaty, Tiafoe e Khachanov passano ai quarti a fatica, Machac si ritira con Zhukayev

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La parte alta del tabellone diha i suoi quattro giocatori aidi finale. Tra di loro c’è il primo giocatore del seeding Frances: lo statunitense se l’è però vista davvero brutta con Daniel Evans; il britannico ha fatto partita pari per oltre due ore spingendo la contesa al terzo dopo due tiebreak, per poi arrendersi al terzo, segno però di come si stia riavvicinando a livelli a lui più consoni.avrà di fronte Aleksandar Vukic: l’australiano conquista un posto tra i migliori otto a distanza di tre mesi, da quando riuscì nell’intento a Newport, sconfiggendo in maniera comoda il francese Adrian Mannarino, che continua nel suo periodo abbastanza zoppicante anche contro un avversario sulla carta comodo.