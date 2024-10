Quotidiano.net - Asvis, enorme ritardo sull' Agenda 2030, peggiora la povertà

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L'Italia è in "" nel percorso per raggiungere i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'delle Nazioni Unite e registra addiritturamenti, tra il 2010 e il 2023, su, disuguaglianze e qualità degli ecosistemi terrestri. Lo rileva il Rapporto- Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile "Coltivare ora il nostro futuro", indicando che, dei 37 obiettivi quantitativi legati a impegni europei e nazionali, solo otto sono raggiungibili entro la scadenza del, 22 non lo sono e per altri sette il risultato è incerto. "Serve un cambio di passo immediato e convinto, con riforme e investimenti finalizzati a cogliere le opportunità dello sviluppo sostenibile e a ridurre le disuguaglianze", afferma il direttore scientifico dell', Enrico Giovannini.