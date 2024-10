Astro Bot si aggiorna con nuovi livelli speedrun gratuiti (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Team Asobi, lo studio dietro l'acclamato Astro Bot pubblicato di recente su PS5, ha annunciato una serie di nuovi contenuti gratuiti in arrivo per il platform a partire da oggi, 17 ottobre. Nicolas Doucet, director del gioco, ha comunicato la notizia tramite un post sul PlayStation Blog, ringraziando i fan per l'incredibile supporto L'articolo Astro Bot si aggiorna con nuovi livelli speedrun gratuiti proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Team Asobi, lo studio dietro l'acclamatoBot pubblicato di recente su PS5, ha annunciato una serie dicontenutiin arrivo per il platform a partire da oggi, 17 ottobre. Nicolas Doucet, director del gioco, ha comunicato la notizia tramite un post sul PlayStation Blog, ringraziando i fan per l'incredibile supporto L'articoloBot siconproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

ASTRO BOT : Nuovi livelli e Bot da salvare in arrivo - Dopo aver confermato nuovi contenuti in uscita per ASTRO BOT, quest’oggi abbiamo ufficialmente delle date per ciascuno di essi, si tratta sia di nuovi livelli che metteranno alla prova le vostre abilità, che Bot da salvare. Si tratta di livelli speedrun, dove la velocità è tutto per portarli a termine e registrare il miglior punteggio possibile. (Gamerbrain.net)