Assestamento di bilancio da 2665 milioni più di metà alla sanità

"Approvata a maggioranza dal Consiglio regionale – 26 sì e 15 no, nessun astenuto – la manovra di Assestamento di bilancio autunnale che distribuisce risorse sul territorio per complessivi 266,5 milioni di euro, 154 dei quali destinati al comparto salute. Al termine di due giornate di lavori

Salvini vince la battaglia estiva sull’assestamento di bilancio. Ci sono 6 miliardi in più. E ora che si fa? - Mentre si fa un gran clamore sulla legge di Bilancio, partendo già dalle prime bozze, passa generalmente sotto silenzio l’assestamento del bilancio che la Ragioneria generale propone in forma di di... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

D'Amico Accusa : “Emergenza Democratica e Morale in Abruzzo - L'Assestamento di Bilancio è Squalifican - I consiglieri di opposizione hanno criticato il metodo di lavoro della Giunta, affermando che l'Abruzzo, sotto la gestione attuale, affronta enormi difficoltà che non sono state affrontate in modo efficace attraverso l'Assestamento di Bilancio. "Quanto accaduto ieri è squalificante per la Regione e dimostra l'arroganza della Giunta Marsilio nell'utilizzo delle risorse pubbliche, ignorando le ... (Abruzzo24ore.tv)

Assestamento di Bilancio e investimenti - Terzi : “Oltre agli 8 milioni di euro alla disabilità - 90 alle Ferrovie Nord e 6 alla sicurezza delle strade” - Claudia Terzi, assessore ai Trasporti di Regione Lombardia, al giro di boa dell’anno, mette a fuoco quanto fatto fino ad ora e allunga lo sguardo sulla fine del 2024. Questa è fonte di grande preoccupazione, perché abbiamo visto soprattutto negli ultimi anni che gli investimenti pubblici, e in particolare di Regione Lombardia tramite gli enti locali, hanno tenuto in piedi l’economia, anzi ne ... (Bergamonews.it)