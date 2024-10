Tarantinitime.it - Appalto multiservizi, prorogati contratti fino a dicembre 2024

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoSi registra un primo, importante risultato nell’ambito della vertenza che riguarda il personale dell’. Nella mattinata odierna gli assessori Marcello Murgia, Cosimo Ciraci ed il consigliere Giuseppe Fiusco, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, hanno incontrato a Palazzo di Città le organizzazioni sindacali ed alcuni dei lavoratori che oggi hanno manifestato in piazza Municipio. Confermando che si sta lavorando per cercare di trovare la soluzione migliore per tutte le parti, gli amministratori comunali hanno comunicato che si è proceduto alla prorogaal 31del contratto per l’affidamento dei “Servizi Generali per la Fruibilità degli Spazi Urbani” e del contratto per l’affidamento dei “Servizi Generali per la Funzionalità degli Immobili Comunali”.