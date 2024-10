Ambiente svenduto, il gip di Potenza mette sotto sequestro gli impianti dell’area a caldo dell’ex Ilva. Ma l’acciaieria non si fermerà (Di giovedì 17 ottobre 2024) Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, il gip di Potenza Ida Iura ha emesso un nuovo decreto di sequestro degli impianti dell’area a caldo dell’ex Ilva, su richiesta della procura lucana, dopo la trasmissione degli atti della sezione distaccata di Taranto Corte d’Assise d’Appello che (il 13 settembre scorso) ha annullato la sentenza di primo grado del processo Ambiente svenduto a carico di 37 imputati e tre società. Lo stabilimento di Taranto, grazie ai vari decreti salva-Ilva, potrà comunque continuare la sua attività. Secondo quanto riporta l’Ansa, l’atto è stato notificato nelle scorse ore ai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia e Ilva in Amministrazione Straordinaria. Lanotiziagiornale.it - Ambiente svenduto, il gip di Potenza mette sotto sequestro gli impianti dell’area a caldo dell’ex Ilva. Ma l’acciaieria non si fermerà Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, il gip diIda Iura ha emesso un nuovo decreto didegli, su richiesta della procura lucana, dopo la trasmissione degli atti della sezione distaccata di Taranto Corte d’Assise d’Appello che (il 13 settembre scorso) ha annullato la sentenza di primo grado del processoa carico di 37 imputati e tre società. Lo stabilimento di Taranto, grazie ai vari decreti salva-, potrà comunque continuare la sua attività. Secondo quanto riporta l’Ansa, l’atto è stato notificato nelle scorse ore ai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia ein Amministrazione Straordinaria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il gip di Potenza conferma il sequestro dell’ex Ilva : «L’utilizzo criminale dello stabilimento va arrestato» - Il gip scrive: «È evidente che l’utilizzo criminale dello stabilimento a fini di profitto, in spregio persino agli accordi presi per ridurre l’impatto mortale delle lavorazioni, non può che essere arrestato sottraendo la disponibilità delle aree in cui avvengono le lavorazioni, che hanno determinato la compromissione dell’ambiente, della salute dei lavoratori e della popolazione residente». (Lettera43.it)

Nuovo sequestro degli impianti dell’ex Ilva. Il gip di Potenza : “Evidente l’utilizzo criminale”. Ma l’acciaieria continuerà la sua attività - Lo scorso 13 settembre, la Corte d’Assise d’Appello di Taranto ha annullato la sentenza di primo grado del processo “Ambiente Svenduto” a carico di 37 imputati e tre società e decretato l’invio di tutti gli atti a Potenza. . Il gip di Potenza: “Evidente l’utilizzo criminale”. Lo stabilimento di Taranto, grazie ai vari decreti salva-Ilva e alla facoltà d’uso, potrà comunque continuare la sua ... (Ilfattoquotidiano.it)

Il gip di Potenza conferma il sequestro dell’ex Ilva : «L’utilizzo criminale dello stabilimento non può che essere arrestato» - La notizia è riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno. L’atto è stato notificato nelle scorse ore ai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia e Ilva in Amministrazione Straordinaria. Lo stabilimento di Taranto, grazie ai vari decreti salva-Ilva, potrà comunque continuare la sua attività. LEGGI ANCHE: Urso: «Spero entro marzo si possa chiudere l’operazione ex Ilva» Articolo completo: Il gip ... (Lettera43.it)