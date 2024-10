Riminitoday.it - Alice Parma (Pd) presentate le 10 proposte per il futuro del territorio

Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) A un mese esatto dall’appuntamento con le urne, la candidata consigliera regionale del Partito Democraticoha illustrato mercoledì sera le sue linee programmatiche e il suo impegno per ilal Birrodromo in via Clementini a Rimini davanti ai suoi supporters. Fra loro, diversi