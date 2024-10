Alfa Romeo da 100mila euro rubata dal box condominiale a Como: come è stata ritrovata (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un'auto costosa, da quasi centomila euro, era stata rubata a Como in via Morrazzone direttamente dal box condominiale dove era parcheggiata. Quando la volante della polizia di Stato è intervenuta, dopo essere stata chiamata dal proprietario, si è messa subito in azione per ritrovare la costosa Quicomo.it - Alfa Romeo da 100mila euro rubata dal box condominiale a Como: come è stata ritrovata Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un'auto costosa, da quasi centomila, erain via Morrazzone direttamente dal boxdove era parcheggiata. Quando la volante della polizia di Stato è intervenuta, dopo esserechiamata dal proprietario, si è messa subito in azione per ritrovare la costosa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alfa Romeo da 100mila euro rubata dal box condominiale a Como : come è stata ritrovata dalla polizia - Un'auto costosa, da quasi centomila euro, era stata rubata a Como in via Morrazzone direttamente dal box condominiale dove era parcheggiata. Quando la volante della polizia di Stato è intervenuta, dopo essere stata chiamata dal proprietario, si è messa subito in azione per ritrovare la costosa... (Quicomo.it)

Pulcinella di Pesce al Municipio - la serata di inaugurazione è costata 24mila euro - La performance inaugurale del Pulcinella, il 9 ottobre in piazza Municipio, è costata 24mila euro.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Borsa : Europa contrastata - attesi gli indici Zew - Milano +0 - 4% - Si muovono a due velocità le principali borse europee in attesa degli indici Zew sulla fiducia economica in Germania e nell'Eurozona. Meglio delle stime della prima lettura l'inflazione di settembre in Francia, salita dell'1,1% su base annua contro l'1,2% previsto e scesa dell'1,3% su base mensile contro il calo previsto dell'1,2%. (Quotidiano.net)