Today.it - 16 club diversi in 15 anni: la samminatiese Silvia Lotti è la pallavolista più “nomade” della Serie A

Leggi tutta la notizia su Today.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Da quest’anno è più vicina a casa, ma in passato ha vissuto anche in realtà sportive molto distanti dalla sua San Miniato.è protagonista di un record singolare per quel che riguarda laA di volley femminile, visto che la Lega l’ha “incoronata” la giocatrice più “” di