West Nile e Dengue | l' Arta organizza un corso per gli operatori al policlinico di Chieti

West Nile e Dengue : l'Arta organizza un corso per gli operatori al policnico di Chieti - Sono aperte le iscrizioni al corso organizzato dall'Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente (Arta) e finalizzato a fornire strumenti aggiornati e competenze specifiche per fronteggiare la diffusione crescente delle patologie virali veicolate dalle zanzare, come West Nile e Dengue. Il... (Chietitoday.it)

West Nile - 77enne in coma a Reggio Emilia. La figlia disperata : “Viviamo un incubo” - Mi sono preoccupata e ho visionato i filmati delle videocamera di sorveglianza, costatando che invece stava dormendo sul divano. “Lo so. Giocava a calcio ma aveva smesso dopo la pandemia. Nel vostro quartiere è stata mai organizzata una disinfestazione adulticida? “Non mi sembra. Mi chiedo allora come mai l’azienda sanitaria e l’amministrazione abbiano trascurato la comunicazione diretta ai ... (Ilrestodelcarlino.it)

La situazione del virus West Nile (febbre del Nilo) in Campania : 11 contagiati e 2 morti - Esterina De Carlo, Direttore Sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, a Fanpage.it: "Dobbiamo prepararci all'arrivo di altre arbovirosi"Continua a leggere . (Fanpage.it)