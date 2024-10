Violenza sessuale di gruppo su una minorenne: nove arresti, blitz della polizia in tutta Italia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un’operazione della polizia di Stato è in corso a Seminara, in provincia di Reggio Calabria, e in diverse città del Nord Italia, portando all’esecuzione di nove ordinanze di custodia cautelare. Cinque persone sono finite in carcere e quattro ai domiciliari con l’accusa di Violenza sessuale di gruppo continuata e aggravata ai danni di una ragazza minorenne all’epoca dei fatti. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi diretta da Emanuele Crescenti, ha portato all’emissione dei provvedimenti restrittivi da parte del Gip. La polizia di Stato di Palmi sta eseguendo gli arresti in queste ore. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul caso, al fine di tutelare la vittima e garantire il corretto svolgimento delle indagini. Ilfattoquotidiano.it - Violenza sessuale di gruppo su una minorenne: nove arresti, blitz della polizia in tutta Italia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un’operazionedi Stato è in corso a Seminara, in provincia di Reggio Calabria, e in diverse città del Nord, portando all’esecuzione diordinanze di custodia cautelare. Cinque persone sono finite in carcere e quattro ai domiciliari con l’accusa didicontinuata e aggravata ai danni di una ragazzaall’epoca dei fatti. L’indagine, coordinata dalla ProcuraRepubblica di Palmi diretta da Emanuele Crescenti, ha portato all’emissione dei provvedimenti restrittivi da parte del Gip. Ladi Stato di Palmi sta eseguendo gliin queste ore. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul caso, al fine di tutelare la vittima e garantire il corretto svolgimento delle indagini.

