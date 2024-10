Quotidiano.net - Violenza sessuale di gruppo su una minorenne, 9 arresti

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Seminara (Reggio Calabria), 16 ottobre 2024 – Violenze sessuali su una. E’ l’accusa che sta portando in cella 9 persone. È infatti in corso a Seminara, nel Reggino, ed in alcune città del nord Italia un'operazione della Polizia di Stato, che sta eseguendo nove ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettante persone accusate didicontinuata ed aggravata ai danni di una ragazza che all'epoca dei fatti era. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal Gip di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica, diretta da Emanuele Crescenti.