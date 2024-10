Violenza di gruppo su minore9 arresti

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) 8.27 E' in corso a Seminara, nel Reggino, e in alcune città del nord Italia un'operazione della Polizia di Stato, che sta eseguendo nove ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettante persone accusate disessuale dicontinuata ed aggravata ai danni di una ragazza che all'epoca dei fatti era minorenne. Cinque persone sono finite in carcere, quattro ai domiciliari.