Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2024 ore 08:45 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Viabilità DEL 16 OTTOBRE 2024 ORE 08.35 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON UN NCIDENTE SULLA CASSIA BIS, CODE TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI VERSO Roma. SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD SI VIAGGIA A RIELNTO PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO Roma. SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E GIARDINETTI IN ENTRATA A Roma. AUTO IN CODA SULLA PONTINA ALTEZZA POMEZIA, IN PROSSIMITà DI CASTEL PORZIANO E TRA SPINACETO E L’EUR. FILE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI CASTEL PORZIANO E SULL’OSTIENSE ALTEZZA ACILIA TUTTO VERSO IL RACCORDO. SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, TRA CASILINA E APPIA E PROSEGUENDO TRA L’ARDEATINA E L’OSTIENSE. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2024 ore 08:45 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)DEL 16 OTTOBREORE 08.35 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN NCIDENTE SULLA CASSIA BIS, CODE TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI VERSO. SULLA DIRAMAZIONENORD SI VIAGGIA A RIELNTO PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO. SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E GIARDINETTI IN ENTRATA A. AUTO IN CODA SULLA PONTINA ALTEZZA POMEZIA, IN PROSSIMITà DI CASTEL PORZIANO E TRA SPINACETO E L’EUR. FILE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI CASTEL PORZIANO E SULL’OSTIENSE ALTEZZA ACILIA TUTTO VERSO IL RACCORDO. SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, TRA CASILINA E APPIA E PROSEGUENDO TRA L’ARDEATINA E L’OSTIENSE.

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 20 : 30 - 2020 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE TRA ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA ANAGNINA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA DELLA MOLA CAVONA DIREZIONE GROTTAFERRATA IN VIA APPIA CODE TRA LA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO IN VIA C COLOMBO ... (Romadailynews.it)