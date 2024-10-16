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Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2024 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2024 ore 07:30 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Viabilità DEL 16 OTTOBRE 2024 ORE 07.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio C’è TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA, LE CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ANDIAMO POI SUBITO SUL RACCORDO ANULARE DOVE C’è UN INCIDENTE: LE CODE TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. AUTO IN FILA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA ALL’ALTEZZA DEL GRA. CODE A TRATTI SULL’APPIA TRA FRATTOCCHIE E IL GRA VERSO Roma. RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE DEL GRA. FILE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI CASTEL PORZIANO E SULL’OSTIENSE ALTEZZA ACILIA TUTTO VERSO IL RACCORDO. A NORD, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI E SULLA FLAMINIA ALTEZZA MALBORGHETTO TUTTO SEMPRE N DIREZIONE DELLA CAPITALE.
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