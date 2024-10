Vertice Meloni-Tajani-Salvini a Bruxelles (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La presidente del Consiglio, dopo aver cenato con Tajani e Fitto, è stata raggiunta dal leader della Lega Vertice di maggioranza all’hotel Amigo, a due passi dalla Grand Place, a Bruxelles. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo aver cenato con i ministri Antonio Tajani e Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo in pectore della Commissione Europea, Sbircialanotizia.it - Vertice Meloni-Tajani-Salvini a Bruxelles Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La presidente del Consiglio, dopo aver cenato cone Fitto, è stata raggiunta dal leader della Legadi maggioranza all’hotel Amigo, a due passi dalla Grand Place, a. La presidente del Consiglio Giorgia, dopo aver cenato con i ministri Antonioe Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo in pectore della Commissione Europea,

Finito vertice Meloni-Salvini-Tajani - Non "si è parlato di contenuti",ma Tajani ha assicurato che non ci sono problemi sulla manovra economica. 40 E' terminato a Bruxelles il vertice di maggioranza tra Meloni,Tajani e Salvini al quale successivamente ha partecipato Fitto, candidato italiano alla Commissione Europea. 0. Per Tajani il Ppe sostiene "compatto Fitto e la Lega potrebbe votarlo senza votare la Commissione. (Televideo.rai.it)

