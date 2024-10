Verso stop alla settimana corta, emendamento della maggioranza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si va Verso uno stop alla proposta di legge sulla settimana corta delle opposizioni in discussione in commissione Lavoro alla Camera. Secondo quanto si apprende, infatti, la maggioranza avrebbe depositato allo scadere del termine per gli emendamenti una proposta di modifica interamente soppressiva della pdl. Quotidiano.net - Verso stop alla settimana corta, emendamento della maggioranza Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si vaunoproposta di legge sulladelle opposizioni in discussione in commissione LavoroCamera. Secondo quanto si apprende, infatti, laavrebbe depositato allo scadere del termine per gli emendamenti una proposta di modifica interamente soppressivapdl.

