Velocità Internet Mobile | Italia la più lenta tra i Paesi vicini Svizzera al top

nPerf ha analizzato la Velocità Internet Mobile in Europa, lo studio basato su 387.515 test di Velocità è stato effettuato tramite l'app nPerf in Italia, tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2024. Questo rivela che l'Italia si trova in fondo alla classifica tra i Paesi vicini in termini di Velocità media di Internet Mobile. Al contrario, la Svizzera domina il gruppo, con una Velocità di download superiore di ben 57 Mb/s rispetto all'Italia. Velocità Internet Mobile: congronto tra Paesi vicini Lo studio di nPerf non si è limitato all'Italia, ma ha considerato un totale di 1.232.536 test in Paesi limitrofi come Francia, Austria, Svizzera, Croazia e Slovenia.

