2anews.it - Uomini e Donne, registrazione 15 ottobre: Sabrina vince la sfilata

Leggi tutta la notizia su 2anews.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), anticipazionimartedì 15lafemminile della puntata. Arrivano le ultime anticipazioni delladidi martedì 15. In questa puntata torna la, in questa occasione per le dame, vinta da. Segnaliamo la presenza di Tony, che sarà sempre presente per le