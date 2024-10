Ilpescara.it - Una luce abbaglia il cielo di Pescara: è la cometa del secolo? [FOTO-VIDEO]

Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) In questi giorni è ancora possibile vedere in, a occhio nudo, quella che è stata definita la “del”. La Tsuchinshan-Atlas è visibile ogni 80mila anni, praticamente una fortuna avvistarla, uno spettacolo più unico che raro.Avvistata in tutta Italia, e non solo, abbondano le