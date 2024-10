Un tranquillo martedì di paura - Halloween a Verona (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lo spettacolo di improvvisazione teatrale che sfida le tue paure. Lontano dalle luci sfavillanti delle celebrazioni americane di Halloween, arriva "Un tranquillo martedì di paura", uno spettacolo di improvvisazione teatrale che ti farà ridere, sorridere – e forse anche tremare.Mostri, streghe Veronasera.it - Un tranquillo martedì di paura - Halloween a Verona Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lo spettacolo di improvvisazione teatrale che sfida le tue paure. Lontano dalle luci sfavillanti delle celebrazioni americane di, arriva "Undi", uno spettacolo di improvvisazione teatrale che ti farà ridere, sorridere – e forse anche tremare.Mostri, streghe

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio di Sharon - il fratello di Sergio Ruocco : “È tranquillo e martedì tornerà al lavoro - almeno si distrae” - Fidanzato sotto pressione: "Ma non mi serve un legale" Vi sentite con Sergio? “Certo, certo. Ma di spese lui non ce ne ha parlato. Sergio era d’accordo con la decisione di Sharon? “Questo non lo so, ma penso che non avrebbe avuto niente da obiettare. Essendo estraneo a tutto, non può che essere tranquillo. (Ilgiorno.it)