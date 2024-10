Ilrestodelcarlino.it - Un brindisi con il Comune per le coppie inossidabili

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo il successo delle edizioni precedenti, anche per il 2024 è stato riproposto l’appuntamento per festeggiare leresidenti a Medicina che hanno raggiunto il 60°, 65° e 70° anniversario di matrimonio. Al Centro Feste Ca’ Nova, l’amministrazione comunale ha celebrato insieme allee ai loro famigliari il raggiungimento di un traguardo importantissimo. Un momento speciale di condivisione per celebrare le nozze di diamante, platino e titanio. Per l’occasione i coniugi festeggiati hanno ricevuto una pergamena commemorativa, una gerbera ed è stata scattata anche la foto ricordo. Dopo le parole di augurio e ringraziamento pronunciate dagli amministratori, si è svolto uncon un rinfresco. Le persone che non sono riuscite a partecipare all’iniziativa riceveranno la pergamena commemorativa in ricordo dell’anniversario alla propria abitazione.