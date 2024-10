Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 16-10-2024 ore 19:10

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)dailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano essere in apertura di giornale pitrelli ha lanciato un raid sulla zona sud di Beirut poco meno di un’ora dopo l’ordine di evacuazione è residenti la DAF sostiene di avere colpito un magazzino di armi di ebola ed eliminato il responsabile dei droni di ammazza Gazza arrivati i primi aiuti nel nord della striscia dopo 4 settimane ieri secondo l’esercito dello stato ebraico sono stati 50 i missili lanciati dal Libano verso Israele a prendere Intanto in parlamento per informativa sul Consiglio Europeo di giovedì ha criticato Israele per gli attacchi alcuni film un atteggiamento ingiustificabile pretendiamo la sicurezza dei nostri soldati e annunci anche venerdì sarà con tutta probabilità Beirut per una visita del paese bersagliato dalle Poste Italiane mentre ministro degli Esteri italiani si prepara ad ...