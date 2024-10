Bolognatoday.it - Uccisi per errore: la ciclabile intitolata alla strage di Monte Armato

Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYLadisi verificò quando una colonna di civili, rastrellata dai soldati tedeschi, fu erroneamente colpita dal fuoco degli alleati, scambiata per una colonna di militari germanici. In occasione dell'ottantesimo