Fanpage.it - Uccise un prof universitario perché amico della ex: Claudio Cesaris condannato a 21 anni

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La sentenza di secondo grado nel processo per l'omicidio delUnitus Dario Angeletti è passata in giudicato e diventata definitiva, non essendoci stato ricorso in Cassazione.dovrà scontare 21e mezzo ai domiciliari.