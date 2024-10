Uccide la moglie in casa nell'Alessandrino e chiama il 112 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un uomo di 61 anni ha accoltellato in casa la moglie, 53 anni, a Solero, in provincia di Alessandria. Ad avvertire il 112 dell'accaduto è stato il marito stesso intorno alle 6 di stamani. Inutili i soccorsi del personale sanitario, intervenuto con un mezzo avanzato: per la vittima non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono al lavoro i carabinieri, che attendono l'arrivo di un magistrato per le verifiche del caso. Quotidiano.net - Uccide la moglie in casa nell'Alessandrino e chiama il 112 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un uomo di 61 anni ha accoltellato inla, 53 anni, a Solero, in provincia di Alessandria. Ad avvertire il 112 dell'accaduto è stato il marito stesso intorno alle 6 di stamani. Inutili i soccorsi del personale sanitario, intervenuto con un mezzo avanzato: per la vittima non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono al lavoro i carabinieri, che attendono l'arrivo di un magistrato per le verifiche del caso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alessandria - 61enne uccide sua moglie in casa e poi chiama i carabinieri - Al momento dell'arrivo dei soccorsi la donna era già deceduta; si indaga per comprendere il movente e la dinamica del femminicidio L'articolo Alessandria, 61enne uccide sua moglie in casa e poi chiama i carabinieri proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Femminicidio ad Alessandria - accoltella e uccide in casa la moglie di 53 anni. Poi chiama il 112 - Un uomo di 61 anni ha accoltellato in casa la moglie, 53 anni, a Solero, in provincia di Alessandria. Ad avvertire il 112 dell'accaduto è stato il marito stesso intorno alle 6 di... (Ilmessaggero.it)

D’Aversa : “Testata ad Henry? Quando sono tornato a casa mia moglie mi ha detto…” - Intervistato dal Corriere della Sera, Roberto D'Aversa, tecnico dell'Empoli, è tornato così sulla testa data ad Henry la scorsa stagione in Lecce-Verona. (Golssip.it)