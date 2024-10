Quotidiano.net - Uccide la moglie a coltellate a Solero (Alessandria) e chiama il 112

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – L’ennesimo femminicidio tinge di nero la cronaca odierna a, in provincia di. All’alba di stamane Giovanni Salamone, di 61 anni ha ucciso in casa ala, Patrizia Russo, 53 anni. Ad avvertire il 112 dell’accaduto è stato lo stesso marito con una telefonata intorno alle 6. Il personale sanitario si è subito precipitato sul posto, in via Giovanni Cavoli, con un mezzo avanzato, ma non ha potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. In loco sono giunti i carabinieri e sostituto procuratore Andrea Tucano per le verifiche del caso. L’uomo si è consegnato ai militari dell’Arma che lo hanno portato al comando provinciale.